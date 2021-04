Blitz della Guardia costiera al porto di Licata, sequestrata una mega discarica abusiva

L'area, di oltre 500 metri, è stata anche bonificata. Sul posto anche il personale dell’Arpa per un’operazione congiunta

La Guardia costiera ha sequestrato una discarica abusiva nel porto di Licata. Tutto è accaduto ieri, quando l’ufficio circondariale marittimo di Licata ha agito per contrastare violazioni in materia ambientale. Sul posto anche il personale dell’Arpa per un’operazione congiunta.

Secondo quanto fatto sapere dalla Guardia costiera, dunque, è stata interdetta un’area di 500metri quadri, occupata da rifiuti di ogni genere, anche pericolosi. Dopo il sequestro la zona è stata immediatamente bonificata.