"Morto a causa di sepsi da infezione ospedaliera", citata l'Asp e chiesto 1.367.700 euro di risarcimento

Ha chiesto un risarcimento danni di 1.367.700 euro . Ed ha citato, dinanzi al tribunale di Palermo, l'ospedale "Buccheri La Ferla" del capoluogo siciliano, l'Ismett, il ministero della Salute e l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. La donna, per proprio conto, nonché come genitori degli eredi minorenni del paziente che ha perso la vita chiede di accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione del decesso del congiunto. Morte che è avvenuta nel gennaio del 2018. L'uomo è morto a causa di sepsi generalizzata sostenuta da germi patogeni multiresistenti. Una infezione ospedaliera contratta presumibilmente - è stato ricostruito - all'ospedale "Buccheri La Ferla" dove l'uomo è stato ricoverato, al 2 al 4 novembre del 2018, su una barella posizionata in corsia con la diagnosi di insufficienza respiratoria in paziente con chetoacidosi diabetica.

A seguito dell'aggravamento del quadro clinico, il paziente - per un solo giorno e una notte - è stato trasferito all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, per poi essere trasferito all'Ismett di Palermo fino alla data del decesso.

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha deciso, visto che non emergono - scrivono - elementi di responsabilità a carico dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente, di costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni. La prossima udienza è stata fissata al 15 dicembre del 2022.