Non si ferma all'Alt, inseguito e bloccato: maxi multa perché senza patente, assicurazione e revisione

Non si ferma all’Alt delle Volanti e lungo via Passeggiata archeologica quell’auto sospetta viene inseguita. Una fuga breve però quella dell’automobilista ventinovenne che è incappato in un’altra pattuglia delle Volanti che lo ha, naturalmente, bloccato. Una fuga presto spiegata perché il ragazzo guidava una utilitaria, senza assicurazione, né revisione e senza aver mai conseguito la patente. Ci ha provato il giovane agrigentino a spiegare e giustificare, ma non è servito a molto.

Gli sono state elevate, dai poliziotti della sezione Volanti, contravvenzioni per poco più di 6 mila euro complessivamente. Soltanto per guida senza patente, la multa è infatti di ben 5 mila euro e di 850 euro circa per veicolo non assicurato. La vettura non è stata, però, sequestrata perché era intestata al nonno del ventinovenne.

Capita, non frequentemente, ma capita che i poliziotti delle Volanti riescano a “pescare” automobilisti che nonostante l’età adulta non abbiano mai conseguito l’indispensabile patente di guida. Sono invece molto più frequenti i casi di coloro che guidano nonostante la licenza gli sia stata revocata.