Viene trovato alla guida senza patente: insulta e minaccia i carabinieri, due denunciati

Viene trovato alla guida di una Smart senza aver mai conseguito la patente. Anziché provare a spiegare e a giustificarsi, cosa che comunque non sarebbe servita ad evitargli la sanzione, è andato su tutte le furie ed ha cominciato ad insultare e minacciare i carabinieri, rifiutando di farsi identificare. Notando lo scompiglio che s’è creato per strada, un coetaneo del giovane canicattinese – un romeno – è accorso verso il posto di blocco. Non ha provato neanche a riportare la calma, ma s’è scagliato anche lui – verbalmente – contro i militari dell’Arma. I due ventunenni sono stati, dunque, identificati e denunciati, alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere delle ipotesi di reato di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Al giovane trovato senza patente, i carabinieri hanno, inoltre, inevitabilmente, elevato la sanzione di 5 mila euro.

