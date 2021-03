Senza patente guida camion sequestrato, "stangata" da 5.800 euro per 34enne

Pizzicato a guidare – senza patente - un camion che era sottoposto a fermo amministrativo, per mancanza di polizza assicurativa. “Stangata” per un trentaquattrenne empedoclino che s’è visto elevare – dai poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle – sanzioni per oltre 5.800 euro e risequestrare, ai fini della confisca, il mezzo. Tutto è accaduto ieri mattina. Gli agenti del commissariato “Frontiera”, durante un ordinario pattugliamento del territorio, hanno notato, sulla statale 115, un camion fermo con le quattro frecce accese.

Naturalmente, i poliziotti si sono subito avvicinati per cercare di capire se il conducente avesse bisogno o meno d’essere aiutato, anche perché il guasto meccanico appariva scontato. Il controllo del camion ha fatto emergere immediatamente che quel mezzo pesante, in mezzo alla strada, non avrebbe potuto starci. Era stato infatti sottoposto a fermo amministrativo per mancanza di polizza assicurativa. L’ulteriore controllo ha poi fatto emergere, mentre l’empedoclino, a quanto pare, dava in escandescenze, anche il “dettaglio” della mancanza di patente. Soltanto per guida senza patente, gli è stata elevata una sanzione di 5 mila euro, e oltre 800 invece per il fatto che il mezzo fosse in marcia senza alcuna copertura assicurativa.