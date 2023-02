Guida senza patente e fornisce false generalità: denunciato un cinquantenne

Viene fermato in un posto di blocco, lungo la strada statale 115 in territorio di Sciacca, e trovato senza patente fornisce false generalità. E' un cinquantenne di Licata l'automobilista che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica della città termale. A farlo sono stati i carabinieri che dopo aver imposto l'Alt e accertato che l'uomo fosse privo di documenti, hanno avviato gli accertamenti.

E' stato così scoperto che il licatese non aveva la patente perché gli era stata revocata.