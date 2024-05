Senza patente, revisione, assicurazione e con in tasca della droga: 7mila euro di multe

In giro, per il centro di Agrigento, in sella ad una moto senza patente, senza assicurazione e senza revisione. E con in tasca un paio di grammi di hashish. È un giovane immigrato il motociclista che è "incappato" in un controllo dei poliziotti della sezione Volanti della questura che lo hanno "stangato" con una raffica di contravvenzioni per un totale di circa 7mila euro. La moto è stata naturalmente sequestrata. E per il possesso della modica quantità di stupefacenti, il giovane - domiciliato a Favara - è stato segnalato alla prefettura quale consumatore abituale di stupefacenti.

Per i poliziotti delle Volanti avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale. In realtà sono state appunto scoperte una seria di violazioni alle regole del codice della strada, oltre al possesso dello stupefacente.

