Senza mascherina di protezione Covid in un locale, sanzionato il titolare e proposta la chiusura per 30 giorni

I poliziotti, in due giorni, hanno anche elevato 18 sanzioni amministrative per violazioni a codice della strada, ritirato 3 documenti, sequestrato due veicoli ed hanno fatto sei controlli amministrativi in altrettanti esercizi pubblici