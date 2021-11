Senza mascherina e Green pass all'interno di un locale, multati 9 clienti e titolare

Ben 9 clienti senza mascherina e sprovvisti di Green pass. È successo in un locale di Sciacca in via Giuseppe Licata.

Ad effettuare il controllo sono stati i carabinieri della stazione locale insieme agli uomini del commissariato di polizia attraverso un’attività congiunta.

Le persone trovate all’interno del locale senza dispositivi di protezione individuale e senza il certificato verde che attesti la vaccinazione o la guarigione dal Covid erano tutte extracomunitarie.

Sono state tutte multate con una sanzione da 400 euro a testa.

Stessa sorte per il titolare del locale che, oltre alla multa, sarà costretto a chiudere l’attività commerciale per tre giorni.