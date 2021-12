Senza mascherina antiCovid e sul bus senza green pass: 10 sanzioni nel giro di poche ore

I poliziotti della sezione Volanti hanno setacciato tanto il centro quanto San Leone ed hanno "pizzicato" sia coloro che, in barba all'ordinanza di Musumeci, erano per strada senza presidi di sicurezza, sia coloro che si erano sistemati su un pullman extraurbano senza certificazione verde

Dieci sanzioni da 400 euro nel giro di poche ore. Ad elevarle – 8 ad altrettanti agrigentini che non indossavano la mascherina antiCovid e 2 a dei cittadini che erano saliti su un pullman extraurbano senza il green pass – sono stati i poliziotti della sezione Volanti. E’ accaduto lunedì, giorno d’esordio delle nuove e più stringenti regole per tamponare il crescendo di contagi da Coronavirus e provare ad arrivare ad un Natale sereno. A disporre i controlli interforze era stata la Prefettura.

I poliziotti, così come tutte le forze dell’ordine, lunedì, hanno effettuato controlli tanto in centro, quanto a San Leone. Ed è proprio durante queste verifiche – sono state passate al “setaccio” anche le palestre - che sono stati pizzicati coloro che non indossavano, in barba all’ordinanza del presidente della Regione, la mascherina. In piazzale Rosselli poi sono stati beccati i 2 che erano saliti sui pullman senza green pass. I carabinieri hanno invece impedito, sempre sui bus, l’accesso di cittadini che erano senza la certificazione verde.