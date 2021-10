Inadempienze da parte dell’Asp di Agrigento e del distretto sanitario: la denuncia di “Senza limiti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Regione Sicilia con Circolare interassessoriale del 22 giugno 2021, la n. 5, diretta alle Aziende Sanitarie Provinciali, apriva i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per le Persone con disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. del 26.09.2016. In particolare, per le domande presentate dal 1° Gennaio a 30 Giugno, il beneficio decorrerà dal 1° ottobre dello stesso anno, mentre per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre, il beneficio decorrerà dal 1° aprile dell'Anno successivo.

Orbene. A distanza di oltre 3 mesi della sopra citata Circolare e alla pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 2 luglio 2021, nessun avviso è stato dato dall’ASP di Agrigento e né tantomeno dal Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario D1, come invece è fatto dalla altre Asp della Sicilia. A tutto oggi, infatti, non solo non si trova nessuna traccia sull'apertura dei termini, ma non c’è neanche disponibile il Modulo per la domanda da scaricare per accedere al beneficio. Una grave inadempienza che continua a creare disagi e la perdita del beneficio ai disabili e alle loro famiglie.