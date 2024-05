Niente presidi antincendio, né estintori in un canile: denunciata la responsabile

Senza presidi antincendio, né estintori. E senza documento, il Dvr, per identificare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La legale responsabile di un rifugio per cani, una cinquantenne, è finita nei guai. A suo carico, una denuncia alla procura. Ad effettuare il controllo sono stati i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, in collaborazione con i carabinieri del comando provinciale di Agrigento.

Durante il controllo, gli specialisti del Nas hanno accertato comunque le buone condizioni tanto ambientali quanto di salute dei cani randagi e dei cuccioli.

