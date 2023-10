Senza casco, patente e assicurazione: denuncia e 4.100 euro di multe a giovane motociclista

E' stato fermato e controllato, lungo le strade del centro di Licata, perché era in sella ad una moto senza indossare il casco. E' stato trovato - dai poliziotti del commissariato cittadino - senza patente, senza assicurazione e sul mezzo aveva anche la targa di un altro veicolo. Inoltre il giovane licatese s'è rifiutato di custodire la moto nuovamente sequestrata. Ammontano a ben 4.100 euro le contravvenzioni elevate, dagli agenti del commissariato, per il mancato rispetto del codice della strada. Ma il ragazzo - essendo recidivo, nell'arco di un biennio, per guida senza patente - è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. La prima volta, del resto, era stato già sanzionato.

I poliziotti del commissariato di Licata ci stanno provando, e da settimane e settimane ormai, a riportare la legalità anche lungo le strade della città del Faro dove continuano però a circolare automobilisti e motociclisti che veramente non si curano di regole e norme del codice della strada.