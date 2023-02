In sella ad uno scooter in controsenso in via Atenea: stangata da 8.800 euro per un 16enne

E’ stato notato, e non avrebbe potuto essere altrimenti visto che percorreva la via Atenea in controsenso, mentre era in sella ad un ciclomotore senza casco. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, una pattuglia che era ferma, impegnata in un posto di controllo lungo il “salotto buono della città”, ha bloccato il ragazzino in sella al ciclomotore ed ha fatto scattare il controllo. Nel giro di pochi minuti, i poliziotti hanno accertato che il sedicenne romeno che era su quello scooter era senza patente, senza revisione del mezzo e senza assicurazione. Scooter che è risultato essere, inoltre, sottoposto a fermo amministrativo dallo scorso gennaio. Complessivamente sono state ben 11 le contravvenzioni accertate dalla polizia che hanno elevato sanzioni per un totale di 8.800 euro. A finire nei guai – dovrà pagare appunto la raffica di contravvenzioni che sono arrivate fino a 8.800 euro – è stato un sedicenne di origini romene, residente ad Agrigento.

I poliziotti della sezione Volanti gli hanno anche confiscato – visto che ha continuato a essere utilizzato nonostante il fermo amministrativo dello scorso gennaio – lo scooter. Quello stesso mezzo che è stato, appunto, usato dal ragazzino per percorrere, controsenso e in piena zona a traffico limitato, la via Atenea. Controlli analoghi continueranno a essere realizzati tanto in centro quanto nei quartieri satellite, dai poliziotti della sezione Volanti.