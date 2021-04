Senza assicurazione, col piede pesante e il cellulare in mano: 6.301 multe

La polizia Stradale ha elevato 6.301 multe, 444 per mancanza di assicurazione, 210 per mancata revisione, 592 per eccesso di velocità, 35 per ebbrezza, 870 per mancato uso delle cinture. Gli incidenti rilevati sono stati 90, di cui 2 mortali con altrettanti deceduti. Ecco alcuni dei dati che compongono il bilancio - fornito in occasione del 169esimo anniversario della fondazione della polizia - della Stradale che nell'Agrigentino è coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale.

Dal primo aprile 2020 al 10 marzo scorso sono state, complessivamente, 2.811 le pattuglie impiegate e 1.023 i occorsi effettuati. Per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono state denunciate 4 persone, per l'uso dei cellulari alla guida sono state elevate 193 sanzioni. Le patenti ritirate sono state 142, ben 225 invece le carte di circolazione e 9.030 i punti decurtati. Le infrazioni contestate ai vari provvedimenti anti-Covid sono state invece complessivamente 814.

Gli incidenti con feriti rilevati dalla Stradale di Agrigento e dei vari distaccamenti sono stati 65, ben 72 invece le persone rimaste ferite e finite in ospedale. Incidenti con soli danni, invece, 23. I poliziotti della Stradale hanno anche arrestato una persona, ne hanno denunciate 36 e sequestrato 4 mezzi.