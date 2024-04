Migranti e memorandum d'intesa: il segretario di Stato inglese in viaggio verso Lampedusa

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il segretario di Stato inglese al dipartimento Affari interni James Cleverly.

"Dopo il fruttuoso colloquio - ha detto Piantedosi - che ho avuto con il mio omologo a Londra a marzo scorso, in occasione del Global Fraud Summit, oggi è stata l'occasione per fare il punto sulle politiche migratorie. Il memorandum d'intesa, firmato dai nostri premier quasi un anno fa, ha rafforzato ulteriormente il legame tra i nostri Paesi e proprio in quest'ottica, in linea con il memorandum, i nostri dicasteri proseguiranno la collaborazione per contrastare le reti criminali che senza scrupolo mettono a rischio la vita delle persone, da ultimo la tragedia che si è consumata nella Manica".

L'isola di Lampedusa dove si recherà nel pomeriggio il segretario di Stato Cleverly, "è diventata il simbolo - ha aggiunto Piantedosi - dello sforzo e della capacità dell'Italia di far fronte alla pressione migratoria".