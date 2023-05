Puntelli “scugnati” e scalinata chiusa da sette anni, “Viaggio fra i quartieri” fa tappa a Bibbirria

“Viaggio fra i quartieri” fa tappa nel centro storico di Agrigento e nello specifico, nel quartiere Bibbirria dove a causa di un intervento di messa in sicurezza di un edificio, da circa sette anni è stato interdetto al passaggio un tratto di scalinata. A segnalare il problema è Mario Aversa, abitante della zona ma anche coordinatore del gruppo “Agrigento punto e a capo” che, facendosi portavoce di alcuni anziani residenti, chiede il ripristino dei puntelli che, attualmente non assolvono più al compito di proteggere i pedoni da eventuali crolli, e chiede anche nuove misure di contenimento che consentono anche il passaggio dal tratto di scalinata attualmente interdetto. Per come riferito da un'anziana disabile, la riapertura del tratto finale della scalinata di via Belguardo, faciliterebbe il raggiungimento della via Matteotti dove si ferma il mezzo che la preleva per accompagnarla in una struttura sanitaria per le terapie.

Mario Aversa, dai microfoni di AgrigentoNotizie, parla anche di un sopralluogo effettuato nei mesi scorsi dall'assessore comunale alla Protezione civile, Gerlando Principato e di una ipotesi di intervento che sarebbe stata avanzata dallo stesso amministratore comunale per eliminare il disagio dei residenti.

