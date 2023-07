San Calogero ritorna fra la sua gente, un bagno di folla pure per la seconda uscita: le immagini

E' uscito poco dopo le 13 il simulacro di San Calogero che per la seconda domenica consecutiva, come da tradizione, viene portato in processione tra un bagno di folla. Rispetto a domenica scorsa, non si è registrata nessuna contestazione dei fedeli e la vara, dopo una breve sosta sul sagrato, è riuscita a salire tranquillamente.

Da registrare. comunque, qualche strappo alla regole che vietavanp la salita dei devoti sulla statua per baciarla. Nonostante le temperature vicine ai 40 gradi, diversi sono stati i devoti che hanno fatto il cammino a piedi scalzi così come, in alcuni tratti, le promesse del pane e delle caramelle sono state mantenute con il lancio dei tradizionali panini e dei dolci, il tutto ovviamente al grido di: "Evviva San Calò".