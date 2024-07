La città acclama San Calò, il caldo non scoraggia i fedeli: le immagini

A guidare la processione è stato l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano che in occasione della seconda domenica di festa, ai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato anche della grave crisi idrica che attanaglia il territorio: “Affinchè ci sia l’acqua – ha detto il pastore della Chiesa agrigentina – occorre una programmazione e una visione per il futuro. L’acqua è come la vita e non si può improvvisare, così come hanno fatto i santi che con le loro scelte di vita e questo – ha aggiunto l’arcivescovo Damiano – riguarda anche la nostra vita sociale perché se non facciamo così non andiamo da nessuna parte”.

