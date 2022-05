Subsahariani salvati dalla nave "Aurora" della Sea Watch, Lampedusa assegnata quale porto sicuro

Sono sbarcati ieri sera a Lampedusa gli 85 migranti salvati domenica notte da Aurora, la nuova nave di Sea Watch, nella sua prima operazione di soccorso. A lanciare l'allarme per un'imbarcazione in difficoltà, che imbarcava acqua in zona Sar maltese, era stato Alarm Phone. La barca a vela Nadir di Resqship aveva raggiunto per prima la carretta del mare e l'equipaggio aveva lanciato una zattera gonfiabile e i giubbotti di salvataggio. Poco dopo era arrivata Aurora e tutti i naufraghi erano stati portati a bordo. Ieri sera, intorno alle 21.30, è stato autorizzato lo sbarco a Lampedusa.

Tutti i migranti, di origine subsahariana, dopo un primo controllo sanitario, sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola. "La prima operazione della nostra nuova nave di soccorso Aurora si conclude come sperato: Intervento rapido - persone soccorse - sbarcate in sicurezza", dice l'ong.

"Aurora è la nostra risposta all'abbandono delle persone in difficoltà da parte dell'Europa - ha detto Hannah Wallace Bowman, coordinatrice della ricerca e del salvataggio di Sea-Watch -. Ogni emergenza è una corsa contro il tempo, soprattutto quando gli Stati vengono meno al loro dovere di soccorrere. Aurora continuerà ad aiutare la flotta civile nel Mediterraneo centrale".