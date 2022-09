Contrasto alla droga tra gli studenti, approvati i progetti "Scuole sicure"

Contrasto alla diffusione degli stupefacenti tra gli studenti, via al progetto "Scuole Sicure" nei comuni di Raffadali e Ribera. Ad annunciarlo è la Prefettura di Agrigento.

I finanziamenti derivano dal Fondo per la sicurezza urbana del Ministero dell’economia e delle finanze in data 25 giugno 2021 e sono destinati ad alcuni comuni individuati in relazione alla popolazione residente in base ai dati Istat. Tutti i centri sono stati invitati proprio dalla Prefettura a presentare domanda con la proposta progettuale da far finanziare con gli istituti scolastici da coinvolgere.

I progetti, pertanto, saranno ora trasmessi al Ministero dell’Interno per il conseguente finanziamento del contributo di euro 12.649 per il Comune di Raffadali e di euro 14.302 per il Comune di Ribera.