Scuole secondarie di primo grado, in riscossione le borse di studio 2020/2021

In riscossione fino al 31 marzo 2022 le borse di studio delle scuole secondarie di secondo grado, individuate dalla Regione Siciliana per l’anno scolastico 2020/2021. Il termine per i pagamenti è stato comunicato dall'Assessorato Regionale all'Istruzione ed inviato anche ai Liberi Consorzi.

Si tratta delle borse di studio che il Ministero ha assegnato agli studenti in condizioni economiche disagiate tramite gli elenchi individuati dalla Regione attraverso un apposito bando. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per queste borse di studio non effettua alcun pagamento, come avveniva fino all’anno scolastico 2015/2016, trattandosi di fondi ministeriali. Per riscuotere le borse di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale su tutto il territorio nazionale, richiedendo di incassare un “bonifico domiciliato" erogato dal Ministero dell'Istruzione.

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che lo studente si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale provvisto di documento d'identità e del proprio codice fiscale. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore si rechi in qualsiasi Ufficio Postale con la documentazione richiesta.