Mascherine chirurgiche obbligatorie a scuola? La Regione: "Restano valide le linee guida"

L’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale ha appena inviato una circolare di chiarimento a tutte le scuole sul tema relativo alle notizie sull'uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche a scuola, da parte degli studenti, durante le ore di lezione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In riferimento a quanto stabilito della recente ordinanza del presidente della Regione, relativa all’obbligo di indossare le mascherine nei “luoghi aperti al pubblico, in contesti di presenze di più soggetti” - spiega la Regione con una nota -, si precisa che l’uso di tali dispositivi presso le scuole rimane regolamentato dalle linee guida ministeriali e regionali in atto vigenti. Di conseguenza, l’obbligo all’uso delle mascherine rimane circoscritto agli spazi comuni extra-aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore a un metro e, all’interno dell’aula, solo se in movimento".