Escalation di contagi a Palma di Montechiaro, Castellino "chiude" scuole e piazze

“Scuole chiuse a Palma di Montechiaro”. A deciderlo è il sindaco, Stefano Castellino. Il picco dei contagi ha indotto il primo cittadino ad una drastica decisione. Le scuole saranno chiuse nei giorni che vanno dal 14 al 16 marzo. Castellino ha “ordinato”, dunque, la didattica a distanza per gli istituti di orgni ordine e grado. Il sindaco ha anche ordinato l'inibizione di diverse piazze, ma anche giardini e luoghi di aggregazione.

Nel dettaglio si tratta di: piazza Borsellino, piazza Giulio Tomasi, via Calamandrei, via Lombardia, via Alpi e Via Nebrodi, Lungomare Todaro e Piazza Crucilli, piazzale Castello, piazza Bonfiglio, piazza Cesare Battisti, piazza Matteotti. "L'accesso, nelle suddette aree - dice Castellino - rimane consentito ai residenti ed alle attività ivi presenti". Castellino lancia un nuovo e accorato appello: "Non uscite di casa". Palma si appresta a vivere giorni non facili.