“Le meraviglie della nostra costa”, i ragazzi della “Philippone” visitano la Capitaneria di porto

E’ stata intitolata “Agrigento-mare, le meraviglie della nostra costa” l’iniziativa che ha coinvolto gli alunni delle terze classi dell’istituto comprensivo “Philippone” di San Giovanni Gemini che hanno partecipato ad un tour all’interno della Capitaneria di Porto Empedocle. L’amore e il rispetto per il mare, le attività di soccorso e di salvaguardia degli spazi marini sono stati i principali temi trattati e spiegati ai ragazzi dal personale della Capitaneria, grazie alla preziosa collaborazione del capitano di fregata Fabio Serafino e del comandante in seconda Guzzi e del sottotenente di vascello Pioppo.

I ragazzi hanno visitato la sala operativa della Capitaneria e hanno provato, attraverso un’apposita simulazione, le attività di soccorso in mare via radio. Hanno anche visto in che modo si esercitano il controllo e il soccorso in mare.

La visita didattica è stata assicurata grazie alla presenza di personale qualificato e di lunga esperienza. Successivamente gli alunni hanno visitato la torre di Carlo V, in particolare la mostra di radio d’epoca e la casa di Luigi Pirandello concludendo il giro con la visita alla Scala dei Turchi.