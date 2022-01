Scuola "Don Milani", in arrivo 172mila euro per il recupero

In arrivo a Licata un maxi finanziamento per il recupero della scuola elementare "Don Milani" di via Campobello. Le risorse, che ammontano a oltre 172.600 euro serviranno per la riqualificazione dell'edificio attraverso l'adeguamento degli infissi alle recenti norme sul risparmio energetico.

"Questo nuovo finanziamento ottenuto – è il commento del sindaco di Licata – conferma l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dagli uffici preposti. E’ un risultato importante, che fa il paio con quelli raggiunti di recente, che ci consente di mettere un altro tassello nell’opera di adeguamento degli edifici pubblici, al servizio della comunità intera”.