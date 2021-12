Agrigento apre le porte al digitale: corsi gratuiti per imparare ad usare i servizi online

“Scuola di Internet per tutti - Migliorare la vita con il digitale” è il nuovo progetto formativo promosso dal Comune di Agrigento in collaborazione con Tim.

Si potrà partecipare gratuitamente e non ci sono limiti di età. Il progetto mira a far conoscere concretamente come le applicazioni e i servizi digitali possano semplificare la vita e le attività quotidiane.

Le attività si svolgeranno online e il programma del corso prevede l’utilizzo delle principali applicazioni e dei più comuni pagamenti elettronici, con un focus specifico riservato ai servizi della Pubblica amministrazione come SPID, CIE-ID, App IO e agli strumenti per la salute ed il benessere online come il fascicolo sanitario elettronico.

Si formerà una classe virtuale che potrà contare su ben 120 insegnanti e tutor di Tim.

Tutti i partecipanti avranno a disposizione contenuti multimediali scaricabili per lo studio e l’approfondimento.

Chi avrà frequentato almeno il 75 per cento delle lezioni potrà accedere al questionario finale per ottenere l’attestato di partecipazione.

“Sono molto soddisfatto - ha detto l’assessore comunale con delega alla digitalizzazione, Marco Vullo - per questo progetto aperto a tutti i cittadini che migliorerà la loro vita quotidiana e semplificherà l’accesso e i servizi non solo con la pubblica amministrazione ma a 360 gradi. L’adesione all’iniziativa dimostra quanto il Comune di Agrigento sia aperto e attento al mondo digitale”.