Acqua contaminata dalla fogna: il sindaco chiude un plesso dell'istituto Anna Frank

La cisterna dell'acqua della scuola potrebbe essere stata contaminata da reflui fognari in seguito alla rottura degli scarichi: il sindaco Franco Miccichè, nell'attesa degli accertamenti di laboratorio, dispone la chiusura del plesso "Kolbe" dell'istituto comprensivo Anna Frank.

Le lezioni, in via precauzionale e per ragioni legate alla tutela della salute pubblica, sono state interrotte almeno fino a giovedì. A segnalare la presenza di anomalie era stato lo stesso dirigente che, in seguito a un intervento di manutenzione, ha riscontrato il rischio di contaminazioni della cisterna idrica.

I tecnici hanno eseguito un prelievo che sarà sottoposto ad accertamenti di laboratorio. Il sindaco, in ogni caso, per ragioni precauzionali ha disposto l'interdizione dell'uso dei bagni e dell'intero edificio.