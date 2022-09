Plesso "Fazello", via ai lavori: si interviene su impianti e sistema antincendio

Consegnati questa mattina a Ribera i lavori per il rifacimento dell’impianto elettrico ed antincendio del plesso “Fazello” dell'istituto di via Pier delle Vigne. Gli interventi dureranno circa 90 giorni e l’attività scolastica continuerà in modo regolare nella sede di piazza Giulio Cesare.

"Questo nuovo intervento si aggiunge ai lavori già consegnati lo scorso anno al Plesso 'Don Bosco' per un importo di 180mila euro, al finanziamento per la ricostruzione del plesso di via Mosca per 3.5 mln di euro ed altri piccoli interventi di manutenzione nei vari plessi, a dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione per le esigenze del mondo scolastico. Lavoriamo e continueremo a farlo per una scuola più accogliente e di qualità", commenta il sindaco Matteo Ruvolo.