Scrive un biglietto e abbandona dei cuccioli di gatto: "Non riesco ad occuparmene"

"Ho trovato questi micini 8 giorni fa, erano stati abbandonati in un sacchetto di cartone li ho portati a casa, ma ora purtroppo mi vedo costretta mio malgrado a lasciarli qui. Penso che sia il posto più sicuro magari potranno essere adottat. Io purtroppo sono sola e mi alzo tutti i giorni dalle 5.30, non ce la facevo più".

E' questo il contenuto di una lettera ritrovata dalla veterinaria Leila Li Causi all'interno di una scatola di cartone che era stata abbandonata davanti al suo studio medico. Un contenitore che ospitava alcuni gattini appena nati, che adesso avranno bisogno di accoglienza e assistenza.

"Spero lei possa adesso dormire e riposare di più lavandosene le mani - ha scritto Li Causi sulla sua pagina social - e soprattutto pensando che io con due gemelli cani e gatti a casa e quelli possibilmente ricoverati in clinica, possa trovare il tempo anche per allattare loro. Chiedo una mamma gatta che allatti. Verranno poi liberati possibilmente in qualche colonia".