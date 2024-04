Via Giovanni XXIII, nuove scritte no vax sui muri dell'ex ospedale

Ancora scritte no vax in città. Sono apparse ieri mattina sui muri dell'ex ospedale di via Giovanni XXIII, sulla facciata dell'edificio che ospita l’unità operativa semplice di neuropsichiatria infantile.

L'episodio si ripete a distanza di un mese. "Bimbo vaxato morto o malato. Fuck Ag E 2030": è questa la scritta apparsa sulla parete. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Accanto alla scritta, realizzata con vernice spray rossa, sono state impresse anche due "W" cerchiate. Si tratta del simbolo del movimento no vax.