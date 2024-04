Nessuno stop: simboli nazisti e scritte "no vax" imbrattano altri muri della città

Altre scritte "no vax" sono apparse sui muri della città di Agrigento e nello specifico nel tunnel che da via Pier Santi Mattarella conduce verso la statale 122 di contrada Petrusa. Anche in questo caso, ignoti hanno utilizzato della vernice spray di colore rosso per scrivere “Il vaccino uccide” e disegnare la “W” cerchiata che è il simbolo utilizzato dai movimenti "no vax" ma a differenza delle altre “manifestazioni” di dissenso, nel caso di via Pier Santi Mattarella è stata incisa anche un' inquietante svastica di matrice nazista.

Ancora scritte "no vax" in città: imbrattati i muri di una scuola

