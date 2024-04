Ancora scritte "no vax" in città: imbrattati i muri di una scuola

Simboli e scritte sembrano richiamarsi al gruppo "Vivi-Forza di lotta non violenta per la libertà", noto per manifestazioni di stampo no vax. E sono state realizzare con una bomboletta spray di colore rosso all'ingresso della scuola "San Giovanni Bosco" di via Dante Alighieri di Agrigento. Plesso che fa parte dell'istituto comprensivo "Salvatore Quasimodo".

Parole - come "Vivi" e "Fuck agenda2030" - e "W" cerchiato sono risultati identici a quelli che hanno imbrattato i muri perimetrali dell'ex ospedale di via Giovanni XXIII, sulla facciata dell'edificio che ospita l'unità operativa semplice di Neuropsichiatria infantile per la precisione.

Nell'ultimo, in ordine di tempo, caso - quello del plesso "San Giovanni Bosco" - è stato anche scritto: "Age2030 favorisce pedofilia", "Salvate i bimbi dalla nazi-scuola". Ad indagare, dopo che dall'istituto scolastico è stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti, sono i carabinieri.

