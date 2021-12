I "guerrieri" no vax tornano a imbrattare la città: nuove scritte davanti l' "Anna Frank"

Riferimenti alle complicazioni connesse al vaccino e l'invito a iscriversi a gruppi Telegram di "lotta" contro il siero e contro il green pass. Torna, o tornano, a imbrattare la città i "guerrieri" no vax.

Dopo via Quartararo e Fontanelle, una nuova scritta è apparsa - sempre in vernice rossa - davanti l'istituto "Anna Frank" del Quadrivio Spinasanta. Sempre la medesima area, insomma, e questo potrebbe indicare che l'autore (o gli autori) vivono o operano in questa zona della città, sapendo che si tratta di luoghi "tranquilli" e soprattutto sprovvisti di impianti di videosorveglianza.

Le indagini sono in corso.