Polo universitario, scritte di contestazione prima di un convegno su immigrazione: “Stato e frontiere assassini”

“Università complice”, “La frontiera uccide”, “Stato e frontiere assassini” sono le frasi che sono state scritte, con delle bombolette di vernice spray, sul muro davanti alla sede del Consorzio universitario di Agrigento, in via Quartararo, dove è in programma oggi il convegno su “Migranti alla frontiera dei diritti, una questione storica, giuridica, culturale”. All'incontro erano stati invitati, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, l'ex questore di Agrigento Emanuele Ricifari, il questore di Caltanissetta Giusy Agnello, il prefetto di Agrigento Filippo Romano e l’attuale questore della città dei templi Tommaso Palumbo.

Un grande 2751 è stato scritto con liquido rosa per ricordare, presumibilmente, il numero di migranti morti durante le traversate nel Canale di Sicilia nel 2023. Avviate subito le indagini. Al vaglio le immagini registrate dagli impianti di video-sorveglianza.