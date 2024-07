Insulti e bombole del gas contro il sindaco di Lampedusa, Mannino: "Non ci fermerete"

Insulti scritti con la vernice nera su un muretto contro il sindaco di Lampedusa sono stati rinvenuti lungo la strada panoramica della maggiore delle Pelagie. A raccontarlo sui social è stato lo stesso Filippo Mannino: insieme alle scritte, dietro il muretto, sono state rinvenute alcune mini bombole di gas.

"Non so quale fosse l’obiettivo di questa condotta spregevole, ma se qualcuno pensa che possa ostacolare il lavoro che stiamo portando avanti contro l’abbandono dei rifiuti o altro, si sbaglia di grosso perché otterrà solo l’effetto contrario - dice Mannino - . Dal prossimo mese entreranno in funzione diverse postazioni fisse di telecamere di sorveglianza e le rispettive centrali operative saranno gestite direttamente dalla tenenza dei carabinieri e dal comando di polizia municipale. Il fatto che io sia disponibile ed educato con tutti, e assuma sempre un atteggiamento istituzionale, non rispondendo a delinquenti acclarati, a gente che parla a vanvera, a persone che fanno accuse senza cognizione di causa, non significa che sia consentito fare o dire ciò che si vuole".

Sull'isola i toni si sono "surriscaldati" negli ultimi tempi soprattutto dopo che sono stati realizzati, nel centro cittadino, numerosi controlli contro l'abusivismo commerciale. I carabinieri hanno già notiziato il sostituto procuratore di turno e hanno avviato le indagini per cercare di identificare il responsabile di quello che potrebbe essere - le sembianze sono quelle - un avvertimento. Innumerevoli i messaggi e gli attestati di solidarietà che il sindaco Filippo Mannino sta ricevendo in queste ore.

