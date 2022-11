"Scricchiolii in uno stabile": scatta l'allarme a Porto Empedocle, non c'è però nessuna emergenza

Scatta l'allarme - e non è affatto la prima volta che avviene - per uno stabile di via Colombo a Porto Empedocle. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, raccogliendo la segnalazione relativa a scricchiolii e rischio cedimento di un immobile, sono intervenuti - stamani - in fretta e in furia. Non c'era del resto da perdere neanche un secondo. In realtà, la situazione non era affatto emergenziale. Vi sono delle infiltrazioni, ma nessun rischio cedimento. Né scricchiolii sono stati avvertiti dai condomini.

In prossimità dello stabile c'è un canalone di raccolta di acque miste: bianche e fognarie. E per capire se le infiltrazioni possano essere dovute proprio a questo canalone è stato deciso - durante una riunione che è seguita all'intervento dei vigili del fuoco - che Aica effettuerà nei prossimi giorni delle videoispezioni. Verifiche insomma per stabilire se effettivamente vi siano o meno dei problemi che dipendano da Aica o da Aica e Comune di Porto Empedocle.

A redarguire chi ha lanciato l'Sos - perché, in casi di questo genere, si potrebbe configurare l'ipotesi di procurato allarme - sono stati gli stessi pompieri. Se gli scricchiolii fossero stati confermati, di fatto, i pompieri dovevano procedere ad un'immediata, e temporanea, evacuazione degli abitanti dello stabile.

A giorni, nel momento in cui si avranno i risultati delle videoispezioni del canalone di acque miste, al Municipio si farà un tavolo tecnico più approfondito per comprendere cosa sta effettivamente accadendo nei pressi di quello stabile di via Colombo e pianificare, se saranno necessari naturalmente, degli interventi.