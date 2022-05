Screening dei tumori e delle malattie metaboliche: "Giornate della salute" a Linosa

Sarà uno screening dell'intera popolazione. Mercoledì e giovedì - a Linosa - si terranno "Le giornate della Salute", organizzate dall'Asp di Palermo. L’offerta sanitaria è ampia e comprende, oltre agli screening oncologici, anche una vasta attività di prevenzione ed uno sportello amministrativo, in grado di andare incontro a tutte le esigenze della popolazione.

Nei locali del servizio di continuità assistenziale ed in quelli attigui messi a disposizione dall’amministrazione comunale, oltre che nei gazebo e nei camper dell’Asp, lavorerà l’equipe itinerante dell’azienda, in grado di assicurare: lo screening del tumore della mammella (mammografia a bordo del camper dedicato per donne tra 50 e 69 anni di età); screening del cervicocarcinoma (25-64 anni); screening del tumore del colon retto (distribuzione Sof Test uomini e donne 50-69 anni); screening pneumologico (mercoledì 18); screening del melanoma (mercoledì 18), screening delle malattie metaboliche (mercoledì 18) e screening cardiologico (giovedì 19). Nei 2 giorni a Linosa verrà garantita anche la vaccinazione anticovid, in particolare la quarta dose agli Over 80. Lo sportello amministrativo assicurerà, oltre alle prestazioni solitamente garantite negli uffici aziendali, anche l’esenzione ticket per reddito e le attività relative all’inadempienza vaccinale (e cioè le richieste di sgravio per le sanzioni).

Da Linosa, l’equipe itinerante dell’Asp si sposterà poi a Lampedusa dove nei locali del Poliambulatorio di contrada Grecale proseguirà l’attività di prevenzione. Venerdì 20 e sabato 21 sono previste le vaccinazioni anticovid e gli screening del tumore della mammella (giorno 20 mattina) e lo screening del tumore del colon retto. Anche a Lampedusa lo sportello amministrativo assicurerà il rilascio dei certificati di esenzione ticket per reddito e le richieste di sgravio delle sanzioni per inadempienza vaccinale. (nr)