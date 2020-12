Screening di massa a Ribera, un positivo: effettuati più di 170 tamponi rapidi

+1 a Ribera. Dopo lo screening di massa rivolto agli studenti, il Comune, ha snocciolato i numeri. All’interno dell’area di ammassamento della protezione civile, sono stati effettuati più di 170 tamponi rapidi dai quali è emerso un solo soggetto positivo. I medici ed il personale dell’Usca hanno effettuato i tamponi a tutti gli studenti che, con il consenso dei genitori, hanno aderito su base volontaria al test.

"Questi si aggiungono agli oltre 100 test già effettuati nei giorni scorsi. L’attività - dice il Comune - proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario già, in parte, reso noto. Voglio rassicurare tutti coloro che hanno aderito che saranno contattati per eseguire il test. Invito, inoltre, ad avere pazienza e rispettare l’ordine di convocazione al fine di non creare assembramenti nell’area della protezione civile".