Lampedusa, "Giornate della prevenzione": più di 350 le persone che hanno partecipato

Vaccini, ma anche screening per prevenire malattie oncologicche e infettive e problemi cardiaci: sono stati più 350 gli esami erogati a Lampedusa durante la "Giornata della prevenzione" realizzata dall'Asp di Palermo.

"C?è stata una larga partecipazione da parte della popolazione dell?isola ? ha sottolineato, Claudio D?Angelo, specialista della unità di Cardiologia dell?Ospedale Ingrassia di Palermo che ha curato a Lampedusa l?attività di prevenzione cardiovascolare ? sono state oltre 150 le prestazioni nel nostro ambulatorio, tra visite, elettrocardiogrammi e, nei casi in cui è stato necessario un approfondimento, anche ecocardiografie. La prevenzione è importantissima perché le patologie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel mondo ed agire in tempo, modificando i fattori di rischio, rappresenta il primo step per ridurre l?insorgenza di queste malattie".

Andando agli altri numeri, 25 sono stati gli screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 35 Sof Test distribuiti, e 60 vaccinazioni (tra anticovid ed antinfluenzali).