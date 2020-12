Scossa di terremoto a Ragusa, avvertita anche a Licata, Favara e Agrigento

Scossa di terremoto - di magnitudo tra 4.6 - a Ragusa. Secondo il sito dell'Ingv la terra ha tremato - per una decina di secondi - 21:27.

Una scossa che è stata avvertita anche a Favara, a San Leone, ad Agrigento e a Licata. Ad avvertirla, a quanto pare, non sono però stati tutti i cittadini. Ma molti l'hanno percepita e qualcuno s'è anche allarmato, scendendo - al Villaggio Mosè e a Licata - in strada. Decine e decine di telefonate sono giunte al comando provinciale dei vigili del fuoco di Villaseta. La gente è spaventata e chiede informazioni.

E' andata diversamente, naturalmente, fra Ragusa e Siracusa. Proprio in quest'ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è decisamente spaventata. Il sisma è stato avvertito anche nel Catanese e a Gela. L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 chilometri.

Per la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata alle ore 21:27 sulla costa ragusana le sale operative dei vigili del fuoco hanno ricevuto finora solo chiamate per informazioni e nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni. E' quanto scrivono i vigili del fuoco su Twitter.

"La vibrazione è stata avvertita molto forte nel ragusano e a Gela dove ci sono stati danni, ma è arrivata anche se in maniera attenuata, anche da noi - ha reso noto il responsabile del Coc di Agrigento, Attilio Sciara, - . Diverse segnalazioni sono state fatte ai centralini di pronto intervento e alla Protezione civile comunale la quale in questo momento vuole rassicurare la popolazione preoccupata. Il terremoto è avvenuto in mare pare a 20 km di profondità e non ci sarebbe rischio di tsunami, comunque lontano dalla nostra costa".

"Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate" - lo ha fatto sapere il presidente della Regione, Nello Musumeci, che è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze - .