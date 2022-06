Scoppia una rissa in un locale della movida, sei denunciati: c'è anche una donna

Scoppia la rissa all’interno di uno dei locali più gettonati della movida. Festa della Repubblica “complicata”, anzi di più, sulla più grande delle isole Pelagie, in una delle Cale più frequentate da turisti e lampedusani. Sei le persone, fra cui una donna, che, poche ore dopo il tafferuglio, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Agrigento dai carabinieri.

A dover rispondere dell’ipotesi di reato saranno: un quarantacinquenne tecnico-sanitario; una disoccupata diciannovenne; un pensionato di 73 anni; due esercenti commerciali di 43 e 40 anni e un professionista cinquantacinquenne.

Cosa abbia innescato l’alterco non è stato reso noto. I militari dell’Arma della stazione di Lampedusa, che vengono quotidianamente coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno parlato di “futili motivi”. Certo però che, all’interno del locale della movida isolana, è scoppiato il parapiglia. A quanto pare, e per fortuna, nessuno però si sarebbe fatto male. Nonostante lo “scontro” sia stato contrassegnato da calci e pugni, non vi sarebbero stati feriti. Sul posto, a poche decine di metri dalla spiaggia, si sono subito precipitati – era il pomeriggio del due giugno appunto – i carabinieri della stazione della più grande delle isole Pelagie. I militari dell’Arma non soltanto hanno riportato, e prima che la situazione eventualmente degenerasse, la calma, ma sono riusciti ad identificare tutti i lampedusani coinvolti. Si tratta, appunto, di sei persone – fra cui una giovane donna – che sono stati appunto deferiti, per l’ipotesi di reato di rissa, alla Procura della Repubblica di Agrigento.