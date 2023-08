Scoppia l'incendio in un magazzino, inghiottite dal fuoco 150 balle di fieno: avviate le indagini

Scoppia l'incendio all'interno di un magazzino agricolo di Santa Margherita di Belìce e in contrada Gulfa è l'inferno. Tre le squadre dei vigili del fuoco che, nella tarda serata di mercoledì, sono accorse sul posto. Così come sono giunti, e si stanno occupando delle indagini, i carabinieri. A bruciare è stato tutto quello - ben 150 balle di fieno - che era custodito all'interno del magazzino. Il danno che hanno subito i proprietari dell'azienda agricola non è stato quantificato nell'esatto ammontare e non è comunque coperto da nessuna polizza assicurativa.

Il magazzino agricolo, contenente balle di fieno, sorgeva su un fondo agricolo di proprietà di un'azienda zootecnica - stando a quanto è stato accertato dai carabinieri della stazione di Santa Margherita di Belìce - . I militari dell'Arma si stanno, adesso, occupando delle indagini indirizzate a stabilire la natura della scintilla iniziale.