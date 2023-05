Scoppia l'incendio: danneggiata barca per le gite turistiche che era pronta al varo

I lavori erano stati ultimati. Di fatto, era pronta per il varo. Che però difficilmente ci sarà nei prossimi giorni. Un'imbarcazione da diporto, da utilizzare per le gite turistiche attorno a Lampedusa, è andata a fuoco, poco prima dell'alba, nell'area portuale di Lampedusa.

Ad accorrere, non appena è stato raccolto l'Sos, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento terrestre. I pompieri, senza non poca fatica, sono riusciti a circoscrivere prima e spegnere dopo l'incendio. Sono stati naturalmente avviato gli accertamenti per stabilire come e perché si sia innescato l'incendio.

Le cause non sembrerebbero essere ancora chiare.