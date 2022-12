Scoppia l'incendio all'esterno di un bar: danni ad arredi, gazebo e addobbi natalizi

Scoppia l'incendio all'esterno di un bar di via Palma e vengono danneggiati il gazebo, alcuni arredi e gli addobbi natalizi. Provvidenziale, di fatto è stata salvata l'attività commerciale, l'intervento di una pattuglia della Guardia di finanza che, transitando dal posto, ha subito arrestato la marcia ed è intervenuta, e dei vigili del fuoco.

Le cause dell'incendio, sviluppatosi nella notte fra martedì e ieri, non sono risultate essere chiare. Non è escluso, ma ieri appariva prematuro ipotizzarlo, che si sia innescato un cortocircuito nelle luminarie di Natale. Nulla veniva però categoricamente escluso e le cause delle fiamme venivano ritenute “ancora in corso d'accertamento”. Spetterà all'attività investigativa delle forze dell'ordine e alla perizia dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata stabilire cosa effettivamente ha innescato la scintilla iniziale. I danni sono stati comunque, per fortuna, piuttosto lievi.