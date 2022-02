San Leone, “Grosso scarico fognario finisce in mare”: la denuncia di Mareamico

Claudio Lombardo: “C’è uno sversamento di liquami provenienti dalla zona del Villaggio Peruzzo - Parco Oliva. Abbiamo fatto una segnalazione all'Arpa, ai carabinieri e alla Procura di Agrigento per individuare i responsabili”

L'associazione ambientalista Mareamico ha documentato, attraverso un video, la presenza di uno scarico fognario sul lato sinistro del fiume Akragas, a pochi metri dal mare di San Leone.

"Le cause di questo inquinamento - dice il presidente Claudio Lombardo - per noi erano imputabili al cattivo funzionamento del depuratore di Sant’anna e anche di qualche scarico fognario isolato lungo il corso del fiume, occultato tra le sterpaglie. Invece ora abbiamo trovato tre grossi scarichi fognari sul lato sinistro del fiume Akragas, a pochi metri dal mare di San Leone. Uno di questi, posizionato proprio alle spalle dell’edificio della soprintendenza, drena un grosso quantitativo di liquami provenienti dalla zona del Villaggio Peruzzo - Parco Oliva.

Questa situazione ad oggi non è più tollerabile. Per tale motivo abbiamo fatto una segnalazione all'Arpa, ai carabinieri e alla Procura di Agrigento per individuare i responsabili.