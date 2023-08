Canale di Sicilia: scoperti vulcano sommerso nei fondali vicino Sciacca e una grande nave nei pressi di Linosa

Nel Canale di Sicilia un gruppo di ricercatori ha scoperto la presenza di tre grandi vulcani sottomarini. L'operazione è stata coordinata dall'Università di Malta e dall'Istituto nazionale di Ogs (Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) di Trieste. I vulcani misurano almeno sei chilometri di larghezza e si elevano per oltre 150 metri sul fondo mare, nell'area tra Mazara del Vallo e Sciacca. È stato inoltre individuato il relitto di una nave lunga 100 metri e larga 17 metri.

L'imbarcazione, secondo quanto è stato reso noto, si trova a 110 metri di profondità sul Banco Senza Nome, a metà strada tra l'isola vulcanica di Linosa e la Sicilia. La spedizione scientifica ha effettuato una mappatura dei fondali a bordo di una nave tedesca, la Meteor, dal 16 luglio al 5 agosto.

I nuovi vulcani si aggiungono a una serie di altri coni vulcanici scoperti dallo stesso Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale nel 2019. I ricercatori hanno esplorato il fondale marino in vari settori del Canale di Sicilia, ancora in buona parte sconosciuti, per ricostruire la morfologia del fondale marino. Sono stati raccolti campioni di roccia (lave e depositi piroclastici) da vari vulcani sottomarini che saranno analizzati nei prossimi mesi e che forniranno indicazioni sull'età dei vulcani e le caratteristiche del magma.