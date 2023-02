Con lo scooter senza assicurazione non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge: 26enne denunciato

Un ragazzo di 26 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga e un inseguimento da parte dei militari. Era in sella ad uno scooter privo di assicurazione che ha poi abbandonato proseguendo la sua corsa a piedi e scavalcando la recinzione della scuola materna “Agazzi” in via Brigadiere Nastasi.

Ad acciuffarlo sono stati i militari della compagnia di Sciacca che hanno poi provveduto a sottoporre lo scooter a fermo amministrativo.

La presenza del ragazzo che scorrazzava in sella al motorino vicino alla scuola era stata notata da alcune persone ma è stata la dirigente dell’istituto a contattare le forze dell’ordine.