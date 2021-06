Scooter rubato a Favara viene ritrovato dopo 3 settimane a Canicattì: indagini

Nel tratto di via Gaeta, dove il mezzo è stato recuperato dalla polizia, non vi sarebbero però sistemi di video sorveglianza

E' stato ritrovato, dalla polizia, in via Gaeta a Canicattì, lo scooter Aprilia Scarabeo di cui era stato denunciato il furto - il 25 maggio scorso - a Favara. Il mezzo, di colore viola, era stato lasciato appoggiato al muro e non aveva targa. I poliziotti del commissariato di Canicattì, notandolo, si sono subito insospettiti ed hanno effettuato il controllo.

Sono bastati pochi minuti per accertare che lo scooter risultava essere stato rubato. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario e gli agenti hanno avviato le indagini per provare a identificare chi lo ha portato fino a via. Nel tratto di via Gaeta, a Canicattì, dove il mezzo è stato ritrovato, non vi sarebbero però sistemi di video sorveglianza.