Incidente in via Pirandello, scontro fra due moto guidate da fratelli: 4 in ospedale

Due sono stati ricoverati in ospedale, altri due hanno riportato ferite e traumi giudicati guaribili in 5 giorni ciascuno. E’ il bilancio – a cui si aggiungono anche due denunce alla Procura della Repubblica – dell’incidente stradale registratosi, in via Pirandello, fra una Honda Cr450 e un ciclomotore Aprilia Scarabeo. A guidarli due fratelli, disoccupati, di 26 e 18 anni. Entrambi sono finiti anche nei guai, oltre appunto a rimanere feriti, perché si sono rifiutati di sottoporsi all’accertamento dello stato d’ebbrezza alcolica e dello stato di alterazione psicofisica. A segnalarli alla Procura di Agrigento sono stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Canicattì.

Per cause non chiare, lungo via Pirandello, si sono scontrate la Honda Cr440, guidata dal ventiseienne, e l’Aprilia Scarabeo condotto dal diciottenne. Il primo ha riportato una brutta ferita alla testa ed è stato ricoverato al “Barone Lombardo”, al secondo i medici hanno riscontrato escoriazioni al volto e ad un braccio, giudicate guaribili in 5 giorni. In sella con il diciottenne c’era una coetanea che ha riportato una frattura occipitale. Anche lei è stata ricoverata all’ospedale di Canicattì. Con il ventiseienne, sulla Honda, c’era invece ventottenne a cui i medici hanno diagnosticato una algia al ginocchio destro, giudicandolo guaribili in cinque giorni. La motocicletta è stata posta sotto sequestro amministrativo, sempre dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile.

Subito dopo l’impatto, che avrebbe potuto avere conseguenze anche più gravi, i quattro giovani di Canicattì sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 che li hanno appunto trasferiti al “Barone Lombardo”. I militari dell’Arma si sono anche occupati dei rilievi per provare a ricostruire come e perché i due fratelli abbiano sbattuto fra di loro.